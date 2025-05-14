О Мадонне готовятся снять сериал

О певице Мадонне готовятся снять сериал. Об этом пишет The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сериал будет создан самой Мадонной совместно с режиссером фильма "Дэдпул и Росомаха" Шоном Леви. Проект не будет связан с ранее анонсированным музыкальным биографическим фильмом, съемки которого были отменены в 2023 году.

Сейчас сериал еще не получил названия, и, кто в нем сыграет Мадонну, неизвестно.

Мадонна неоднократно заявляла о намерении показать свой жизненный путь на экране, сравнивая его с американскими горками. Тем не менее, какой отрезок этого пути будет экранизирован, пока не сообщается.

"Есть так много нерассказанных и вдохновляющих историй, и кто расскажет об этом лучше, чем я", - заявляла она.