Сын Арнольда Шварценеггера рассказал, как избавился от лишнего веса

Сына американского актера, культуриста и политика Арнольда Шварценеггера Кристофер Шварценеггер похудел на 14 килограммов благодаря отказу от популярного продукта.

Как передает Day.Az, об этом сообщает журнал People.

Отмечается, что 27-летний наследник артиста посетил мероприятие Beacher Vitality Happy & Healthy в Лос-Анджелесе, где выступил с речью о том, как привести себя в форму. Мужчина рассказал, что данный процесс занял у него более пяти лет. В том числе ему удалось сбросить 14 килограммов за 40 дней, когда он отказался от хлеба на время Великого поста перед Пасхой.

При этом беспокойство по поводу лишнего веса у Шварценеггера-младшего началось еще в школьные времена. Он отметил, что с того момента перепробовал множество способов похудения разной степени эффективности.

"Это [похудение] не произошло за одну ночь, потребовалось много проб и ошибок. И даже сейчас, когда вы говорите о [моих] фото до и после. Я пока не чувствую себя "после". Я не чувствую, что достиг данной точки", - заявил сын звезды.