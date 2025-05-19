Мадонна кардинально сменила имидж

Американская певица Мадонна (полное имя - Мадонна Луиза Вероника Чикконе) кардинально сменила имидж. Соответствующие снимки появились на ее странице в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

66-летняя поп-исполнительница поделилась в сторис кадрами, на которых предстала в черной кофте с белыми вставками. Она позировала на камеру с черными вьющимися волосами, массивными ожерельями и крестом. Кроме того, ее внешний вид был дополнен розовой помадой.

В описании к фото знаменитость объяснила, что захотела повторить образ матери. "Я скучаю по своей матери, поэтому нарядилась, как она", - подписала она пост.