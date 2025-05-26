Бритни Спирс извинилась за инцидент на борту самолёта

Бритни Спирс рассказала о причинах, побудивших её закурить на борту самолёта. В своих соцсетях певица, танцовщица и актриса, ставшая в последнее время одной из главных героинь американских таблоидов, назвала ситуацию "невероятно смешной".

Как передает Day.Az со ссылкой на Rolling Stone, перед этим звезда, долгое время боровшаяся с зависимостями и опекой отца, проводила время "в обнимку" с бутылкой крепкого алкоголя.

Стюардессы потребовали потушить сигарету, что вызвало у певицы эмоциональный всплеск. Последующие замечания бортпроводников и вовсе довели её до истерики.

Успокоиться Спирс помогли лишь ремни безопасности. По прилете сотрудники полиции вынесли ей предупреждение, но задерживать не стали, сама же артистка поначалу приняла их за "группу поддержки".

"Никого не было первые 20 минут, и они не позволяли мне вставать с места, я хотела встать! Они вели себя так странно, чтобы убедиться, что я села, и это было странно. Мне не понравилось, как они вторглись в мое пространство", - написала она.

Спирс объяснила, что она перепутала подстаканники с пепельницами: "Я подумала, что здесь можно курить".

Как отмечает Rolling Stone, перед этим звезда, долгое время боровшаяся с зависимостями и опекой отца, проводила время "в обнимку" с бутылкой крепкого алкоголя.

Стюардессы потребовали потушить сигарету, что вызвало у певицы эмоциональный всплеск. Последующие замечания бортпроводников и вовсе довели её до истерики.

Успокоиться Спирс помогли лишь ремни безопасности. По прилете сотрудники полиции вынесли ей предупреждение, но задерживать не стали, сама же артистка поначалу приняла их за "группу поддержки".

"Никого не было первые 20 минут, и они не позволяли мне вставать с места, я хотела встать! Они вели себя так странно, чтобы убедиться, что я села, и это было странно. Мне не понравилось, как они вторглись в мое пространство", - написала она.

Певица извинилась перед теми, кого "обидела", однако раскритиковала поведение одной из бортпроводниц - Спирс уверена, что "изначально не понравилась" девушке.