https://news.day.az/showbiz/1756219.html Популярный актер ошеломил публику длиной шорт на шоу Шведский актер Александр Скарсгард ошеломил публику неоднозначным нарядом на шоу ITV. Как передает Day.Az, об этом сообщает The Daily Beast. 49-летний гость появился в студии в бежевой куртке и рубашке в сочетании с высокими белыми носками и черными лоферами.
Популярный актер ошеломил публику длиной шорт на шоу
Шведский актер Александр Скарсгард ошеломил публику неоднозначным нарядом на шоу ITV.
Как передает Day.Az, об этом сообщает The Daily Beast.
49-летний гость появился в студии в бежевой куртке и рубашке в сочетании с высокими белыми носками и черными лоферами. При этом популярная телезвезда ошеломил публику длиной низа: он предпочел клетчатые короткие шорты.
Пользователи сети принялись обсуждать спорный образ Скарсгарда в соцсетях. "Икона", "Выглядит шикарно вопреки модному провалу", "Появление Скарсгард действительно было выдающимся", - высказывались комментаторы.
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