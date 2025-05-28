Популярный актер ошеломил публику длиной шорт на шоу

Шведский актер Александр Скарсгард ошеломил публику неоднозначным нарядом на шоу ITV.

Как передает Day.Az, об этом сообщает The Daily Beast.

49-летний гость появился в студии в бежевой куртке и рубашке в сочетании с высокими белыми носками и черными лоферами. При этом популярная телезвезда ошеломил публику длиной низа: он предпочел клетчатые короткие шорты.

Пользователи сети принялись обсуждать спорный образ Скарсгарда в соцсетях. "Икона", "Выглядит шикарно вопреки модному провалу", "Появление Скарсгард действительно было выдающимся", - высказывались комментаторы.