https://news.day.az/showbiz/1757877.html Леди Гага обошла Мадонну и установила новый рекорд Американская певица Леди Гага (настоящее имя - Стефани Джерманотта) обошла исполнительницу Мадонну (полное имя - Мадонна Луиза Вероника Чикконе) и установила новый рекорд. Как передает Day.Az, на это обратил внимание Telegram-канал Super.ru.
Леди Гага обошла Мадонну и установила новый рекорд
Американская певица Леди Гага (настоящее имя - Стефани Джерманотта) обошла исполнительницу Мадонну (полное имя - Мадонна Луиза Вероника Чикконе) и установила новый рекорд.
Как передает Day.Az, на это обратил внимание Telegram-канал Super.ru.
Артистка попала в Книгу рекордов Гиннесса после концерта в Бразилии, комиссия признала мероприятие самым массовым выступлением - послушать Гагу пришли 2,5 миллиона зрителей.
Отмечается, что до этого рекордсменом была Мадонна, которая год назад на том же месте собрала 1,6 миллиона зрителей.
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