Леди Гага обошла Мадонну и установила новый рекорд

Американская певица Леди Гага (настоящее имя - Стефани Джерманотта) обошла исполнительницу Мадонну (полное имя - Мадонна Луиза Вероника Чикконе) и установила новый рекорд.

Как передает Day.Az, на это обратил внимание Telegram-канал Super.ru.

Артистка попала в Книгу рекордов Гиннесса после концерта в Бразилии, комиссия признала мероприятие самым массовым выступлением - послушать Гагу пришли 2,5 миллиона зрителей.

Отмечается, что до этого рекордсменом была Мадонна, которая год назад на том же месте собрала 1,6 миллиона зрителей.