https://news.day.az/showbiz/1761153.html Дочь Майкла Джексона подверглась травле Дочь Майкла Джексона, актриса Пэрис Джексон ответила в личном блоге на критику ее гастрольного тура, один из концертов которого выпадает на 25 июня - годовщину кончины ее отца. Слова знаменитости передает Yahoo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. "Люди снова негодуют...
Дочь Майкла Джексона подверглась травле
"Люди снова негодуют... Думаю, я должна объяснить, что не могу выбирать даты выступлений, поскольку не являюсь хедлайнером мероприятия", - заявила звезда.
По словам Джексон, 25 января она будет выступать на разогреве. Артистка не планирует грандиозного праздника в этот день, а на сцену выйдет только она вместе со своей гитарой и ее жених Джастинг Лонг. Певица уточнила, что "просто делает свою работу".
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