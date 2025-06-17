Дочь Майкла Джексона подверглась травле

"Люди снова негодуют... Думаю, я должна объяснить, что не могу выбирать даты выступлений, поскольку не являюсь хедлайнером мероприятия", - заявила звезда.

По словам Джексон, 25 января она будет выступать на разогреве. Артистка не планирует грандиозного праздника в этот день, а на сцену выйдет только она вместе со своей гитарой и ее жених Джастинг Лонг. Певица уточнила, что "просто делает свою работу".