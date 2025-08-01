Леонардо Ди Каприо откроет отель в Израиле

Актер Леонардо Ди Каприо расширил бизнес до строительства отеля в Израиле. Об этом сообщает Jerusalem Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Леонардо Ди Каприо вместе с Hagag Group готовится к строительству отеля в Герцлии-Марине. В этом проекте актеру будут принадлежать 10% акций, а остальная часть - Hagag Group и братьям Ахикаму и Лиору Коэнам. В апреле 2024 года план был утвержден, а теперь окончательно одобрен. Площадь отеля за это время увеличилась с 10 тысяч квадратных метров до 51 тысячи после окончательного утверждения, что позволит построить 14-этажный отель на 365 номеров с подземным паркингом.

Ди Каприо долгое время встречается с супермоделью Витторией Черетти. В марте манекенщица впервые рассказала о романе с артистом. Звезда подиумов в разговоре с журналистом не стала называть имени своего возлюбленного. По словам манекенщицы, они познакомились в Милане. Виттория Черетти заявила, что не хотела бы раскрывать подробности. Она отметила, что ей не нравится, когда женщин называют "чьими-то девушками".