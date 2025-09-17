Карди Би станет матерью в четвертый раз

Рэперша Карди Би подтвердила, что станет матерью в четвертый раз. Об этом сообщает Cosmopolitan, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Рэперша подтвердила, что беременна четвертым ребенком. Отцом ребенка она назвала бойфренда, игрока НФЛ Стефона Диггса.

"Я взволнована, я счастлива, я чувствую, что нахожусь в хорошем состоянии. Теперь, когда я об этом говорю, вам всем лучше купить мой альбом, чтобы я могла купить себе памперсы, подгузники и все такое", - заявила Карди Би.

Карди Би в третий раз стала матерью 7 сентября прошлого года. При этом рэперша сообщила о рождении дочери только спустя пять дней. Певица поделилась трогательными снимками с рэпером Оффсетом и детьми прямо из палаты.

В марте Карди Би объявила о разводе с Оффсетом после шести лет брака. Она была вынуждена прокомментировать слухи о разрыве, появившиеся в СМИ после того, как артистка отписалась от мужа в социальных сетях.

Карди Би и Оффсет тайно поженились 20 сентября 2017 года. В 2019 году у знаменитостей появилась дочка Калче Киара, а осенью 2021 года родился сын Вэйв.