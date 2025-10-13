Дочь Брюса Уиллиса пожаловалась на травлю из-за сходства с ним

Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур Таллула пожаловалась на травлю из-за сходства с отцом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом она высказалась в личном Instagram-аккаунте.

31-летняя наследница актеров опубликовала архивный снимок Уиллиса и свое фото во взрослом возрасте. В описании к посту она призналась, что ненавидела свою внешность, а особенно подбородок, поскольку ее постоянно критиковали окружающие.

"Каким же "проклятым ребенком" я была только за то, что унаследовала эту выразительную черту. Я злюсь на взрослых, которые посеяли в моей душе семена ненависти к себе, и я горжусь собой за то, что сумела вырвать эту ненависть с корнями!" - подытожила она.