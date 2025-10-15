Селена Гомес показала фото с короткой стрижкой

Певица и актриса Селена Гомес опубликовала в Instagram фото с кардинально новым имиджем.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, Селена Гомес предстала в кадре с каре и длиной челкой. Предположительно, певица позировала в парике. Поп-исполнительница была запечатлена с макияжем с накладными ресницами и розовой помадой в гримерной.

"Интересно, нанимает ли Вилли Вонка людей?" - подписала кадр знаменитость, намекнув на героя из книги "Чарли и шоколадная фабрика" Роальда Даля.