Звезда «Игры престолов» встречается с бывшим женихом Дакоты Джонсон

Звезда "Игры престолов" Софи Тернер начала встречаться с экс-женихом актрисы Дакоты Джонсон, певцом Крисом Мартином.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание Daily Mail.

Инсайдер из окружения звезд рассказал, что в конце сентября Софи Тернер окончательно рассталась с британским аристократом Перегрином Пирсоном после двух лет отношений. По словам источника, спустя неделю после разрыва 29-летняя актриса отправилась на свидание с 48-летним фронтменом Coldplay Крисом Мартином. При этом представитель артистки отказался от комментариев. Ни Тернер, ни Мартин также не подтвердили информацию.

В сентябре 2023 года появилась информация, что певец Джо Джонас подал на развод с Софи Тернер, потому что она постоянно проводила время на вечеринках. После этого в прессе возникли слухи, что звезда сериала "Игра престолов" на самом деле страдала от послеродовой депрессии. При этом музыкант якобы заставлял ее выходить на публику.