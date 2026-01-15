https://news.day.az/showbiz/1809522.html Возлюбленная Джейсона Стетхэма показала редкое фото с мужем и детьми в горах Возлюбленная Джейсона Стетхэма, модель Рози Хантингтон-Уайтли, показала редкое фото с мужем и детьми в горах. Снимками она поделилась в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стетхэм позировали в горнолыжных костюмах вместе с сыном и дочерью. Семья уже несколько дней отдыхает в горах.
