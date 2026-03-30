Названы гонорары детей-актеров из нового «Гарри Поттера»

Названы гонорары детей-актеров из нового сериала о юном волшебнике Гарри Поттере. Об этом пишет The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В сериале телеканала HBO снимутся 12-летний Доминик Маклафлин (Поттер), 11-летняя Арабелла Стэнтон (Гермиона Грейнджер) и 12-летний Аластер Стаут (Рон Уизли). Источник издания утверждает, что дети получат по полмиллиона фунтов стерлингов за сезон.

"Это огромная зарплата для троих детей, еще даже не подростков, и это только начало. Если они будут продолжать в том же духе, то станут мультимиллионерами еще до того, как им исполнится 18", - говорит источник издания.

Трио артистов обошло 32 тысяч других детей, прошедших прослушивания для участия в семи сериях первого сезона нового "Гарри Поттера". Эпизоды выйдут на экран в декабре 2026 года.