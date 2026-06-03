Николь Кидман стала избегать Хью Джекмана

Голливудская актриса Николь Кидман перестала общаться с коллегой и другом Хью Джекманом после его развода с Деборрой-Ли Фернесс.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание Daily Mail.

Источник из окружения звезд рассказал, что Хью Джекман шокирован тем, что Николь Кидман избегала его на прошедшем в Нью-Йорке балу Met Gala. Инсайдер отметил, что своим поведением актриса якобы дала понять другу, что поддерживает его бывшую супругу Деборру-Ли Фернесс. Собеседник таблоида заявил, что Кидман даже не поздоровалась с Джекманом и его новой возлюбленной Саттон Фостер.

"Он расстроен и озадачен. Николь была сопредседателем на Met Gala и, похоже, не поздоровалась с Хью и Саттон. Их не фотографировали вместе, и практически нет никаких свидетельств того, что они вообще разговаривали. Это очень странно, учитывая, что они знакомы очень давно", - поделился инсайдер.

Источник подчеркнул, что Николь Кидман остается на стороне Деборры-Ли Фернесс и не собирается поддерживать роман Джекмана с Фостер.