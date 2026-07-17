Бритни Спирс намекнула, что станет бабушкой

Певица Бритни Спирс намекнула на беременность невестки. Снимками и постом она поделилась в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Бритни Спирс опубликовала серию снимков, на которых показала детские вещи, а также архивные фото сына и его актуальные фото с возлюбленной. В тексте поста певица намекнула, что станет бабушкой.

"Если вам повезет, у меня есть кое-кто невероятно красивый, с кем я хочу вас познакомить... Надеюсь, в этом году вы увидите самые красивые вещи... Будь что будет... Это в тишине все начинается", - написала Спирс.