https://news.day.az/showbiz/1848511.html Бритни Спирс намекнула, что станет бабушкой Певица Бритни Спирс намекнула на беременность невестки. Снимками и постом она поделилась в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Бритни Спирс опубликовала серию снимков, на которых показала детские вещи, а также архивные фото сына и его актуальные фото с возлюбленной. В тексте поста певица намекнула, что станет бабушкой.
Бритни Спирс намекнула, что станет бабушкой
Певица Бритни Спирс намекнула на беременность невестки. Снимками и постом она поделилась в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Бритни Спирс опубликовала серию снимков, на которых показала детские вещи, а также архивные фото сына и его актуальные фото с возлюбленной. В тексте поста певица намекнула, что станет бабушкой.
"Если вам повезет, у меня есть кое-кто невероятно красивый, с кем я хочу вас познакомить... Надеюсь, в этом году вы увидите самые красивые вещи... Будь что будет... Это в тишине все начинается", - написала Спирс.
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