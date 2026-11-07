https://news.day.az/showbiz/1872603.html Дакоту Джонсон заметили на ужине с рэпером Machine Gun Kelly Звезду "50 оттенков серого", актрису Дакоту Джонсон заметили на ужине с рэпером Machine Gun Kelly. Об этом сообщает People, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Актрису заметили после совместного ужина с рэпером Machine Gun Kelly в округе Лос-Анджелеса. Дакота Джонсон была одета в черную куртку с мехом.
Дакоту Джонсон заметили на ужине с рэпером Machine Gun Kelly
Звезду "50 оттенков серого", актрису Дакоту Джонсон заметили на ужине с рэпером Machine Gun Kelly. Об этом сообщает People, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Актрису заметили после совместного ужина с рэпером Machine Gun Kelly в округе Лос-Анджелеса. Дакота Джонсон была одета в черную куртку с мехом. Образ дополнила леопардовая сумка. Волосы актриса собрала в пучок и сделала легкий макияж. Machine Gun Kelly предпочел для выхода куртку и брюки.
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