The Weeknd обогнал Элтона Джона по кассовым сборам от мирового тура

Канадский певец Эйбел Макконен Тесфайе, более известный как The Weeknd, установил рекорд по кассовым сборам от туров среди сольных исполнителей-мужчин. Об этом сообщило издание Variety со ссылкой на данные промоутера тура Live Nation, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.



Мировое четырехлетнее турне After Hours Til Dawn принесло The Weeknd более 1,3 миллиарда долларов.



"Тур After Hours Til Dawn охватил 176 концертов в 67 городах, 30 странах и на пяти континентах, продав более 9 миллионов билетов... Тур, длившийся четыре года, охватил Северную Америку, Европу, Великобританию, Латинскую Америку, Австралию и Азию", - говорится в публикации.



Предыдущий рекорд принадлежал британскому певцу и композитору Элтону Джону, чей пятилетний тур Farewell Yellow Brick Road принес свыше 939 миллионов долларов.



По данным СМИ, сейчас The Weeknd поднялся на третье место общем рейтинге кассовых сборов. Он уступает только туру The Eras Tour певицы Тейлор Свифт, собравшему свыше 2 миллиардов долларов, и турне Music of the Spheres рок-группы Coldplay, принесшему более 1,5 миллиарда долларов.