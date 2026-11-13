Кэти Перри впервые вышла в свет после приговора бывшему мужу

Американская певица Кэти Перри прогулялась с возлюбленным, экс-премьером Канады Джастином Трюдо, на фоне скандала с бывшим мужем Расселом Брэндом. Снимки публикует Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Папарацци запечатлели пару у ресторана E. Baldi в Беверли-Хиллс. Влюбленные впервые вышли в свет после того, как экс-супруга исполнительницы приговорили к реальному сроку по делу об изнасиловании.

Известно, что Брэнд получил 10 лет и 6 месяцев тюремного заключения. В ходе расследования была доказана вина шоумена в изнасиловании поклонницы, а также в сексуальных домогательствах в отношении трех других женщин. Все преступления он совершал в период с 2004 по 2009 год.

Рассел признал, что злоупотреблял своим положением известного артиста.