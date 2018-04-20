Азербайджанский певец прошел в финал "Новой волны 2018"
Азербайджанский певец, участник телепроекта "Голос" на Первом телеканале России Эмиль Кадыров прошел в финал Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна 2018". Об этом сообщает Trend со ссылкой на официальную страницу музыканта в социальной сети, передает Day.Az.
Финал международного конкурса пройдет с 4 по 9 сентября 2018 года в Сочи (Россия).
Отметим, что главной целью конкурса является открытие для зрителей музыкальных талантов. В состав жюри конкурса ежегодно входят самые популярные артисты и музыканты России и других стран мира. Ежегодно на конкурсе выступают российские и мировые звезды, чтобы своим выступлением поддержать молодых исполнителей.
Эмиль Кадыров родился и вырос в Азербайджане. Выпускник Бакинской музыкальной школы имени Рашида Бейбутова по классу классической гитары и Белгородского музыкального колледжа, участник мастер-классов Елены Образцовой и Тамары Синявской, лауреат международных конкурсов.
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