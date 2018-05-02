В Азербайджане дети будут ходить в детский сад с 1 года

На сегодняшнем заседании комитета по науке и образованию Милли Меджлиса состоялось обсуждение изменений в закон "Об образовании".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, на заседании под председательством руководителя комитета Исы Габиббейли было предложено внести изменения в связи с положением о начале обучения детей в дошкольных образовательных учреждениях с 3-летнего возраста.

И.Габиббейли сказал, что в нынешнем варианте закона "Об образовании" отмечается, что обучение детей в дошкольных образовательных учреждениях начинается с 3 лет: "Это немного поздно. С целью удовлетворения потребностей населения принято решение внести изменение в закон "О дошкольном образовании", чтобы дети шли в детсады с 1 года. В мире есть детсады, в которых воспитываются дети в возрасте 2-3-месяца. Но в Азербайджане ребенка до одного года воспитывает мать. Мы предложили внести изменение в закон "Об образовании" о том, чтобы детей принимали в сады с одного года.

На заседании также было предложено внести изменения в закон "Об образовании", Трудовой Кодекс, "О социальной адаптации лиц, освобожденных от отбывания наказания в пенитенциарных учреждениях", "О Государственной службе", "О пожарной безопасности".

Проект был рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании Милли Меджлиса.

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