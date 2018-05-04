Вышел очередной печатный номер онлайн-газеты Azernews

4 мая вышла очередная печатная версия онлайн газеты AzerNews.



В новом номере газеты читайте: Азербайджан и Израиль отметили значительный успех в двустороннем сотрудничестве, МВФ прогнозирует рост национального ВВП, Операции по пересадке роговицы доступны в стране, В Баку проходят Дни итальянской оперыи т.д.

AZERNEWS является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).



С онлайн-газетой Вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az.