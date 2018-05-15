В Баку пройдет интересная акция – каждый сможет соткать ковер

В Азербайджанском музее ковра 18 мая пройдет интересная акция - каждый посетитель сможет соткать ковер, внести свою лепту в процесс ковроткачества. Об этом сообщили Trend организаторы, передает Day.Az.. Интерактивная инсталляция под названием "Вплети свою нить", которая пройдет при поддержке Национального комитета ICOM Азербайджан, посвящена Международному дню музеев.

"Музеи в эпоху гиперкоммуникации: новые подходы, новые аудитории" - таков девиз Международного дня музеев - 2018, профессионального праздника музейного сообщества во всем мире. В этом году Международный совет музеев (ICOM) выбрал тему "Музеи в эпоху гиперкоммуникации: новые подходы, новые аудитории".

В рамках проекта "Вплети свою нить" в фойе музея установлены три крупные рамы-станка для плетения безворсового ковра "зили". На рамах укреплены мотки разноцветных нитей. Каждый посетитель может вплести одну или несколько нитей-рядов в будущий безворсовый ковер, выбрав цвет на свой вкус. Работники музея всегда готовы придти на помощь и наглядно показать способ, которым ткутся ковры типа "зили". Таким образом, эта инсталляция - не только постоянно меняющийся арт-объект, но и инструмент для мастер-класса, рассчитанного на очень широкую аудиторию.

По словам директора музея, председателя Национального комитета ICOM Азербайджан, доктора философии по искусствоведению Ширин Меликовой, в Азербайджанском музее ковра на протяжении нескольких лет возрождают старинные техники ковроткачества. "Зили" - одна из них, она принадлежит к числу наиболее древних.

"Обучение посетителей ковроткачеству на примере этой сложной и красивой техники безворсового ковра - первый интерактивный опыт такого рода в музейной сфере Азербайджана. Инсталляция "Вплети свою нить" помогает посетителю ощутить себя не только зрителем, но и участником процесса создания ковра, причем в соавторстве со многими другими посетителями. Интересно и то, что в отличие от работы по готовому эскизу, здесь результат работы непредсказуем - он зависит от фантазии множества людей" - отметила Ширин Меликова.

Таким образом, приняв участие в этом проекте, каждый посетитель обретет не только незабываемые впечатления, но и новые навыки, которые, возможно, в дальнейшем лягут в основу хобби или просто помогут глубже понять тонкости национальной культуры Азербайджана.

Цель Международного дня музеев, инициированного Международным советом музеев (ICOM) 18 мая 1977 года - показать, что музеи играют жизненно важную роль в жизни общества. Азербайджанский национальный комитет Международного совета музеев (ICOM) был учрежден Министерством культуры Азербайджана в 1993 году и стал первым среди бывших республик СССР национальным комитетом ICOM.

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