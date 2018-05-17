Принц Уэльский Чарльз встретился в Лондоне с группой медиа-руководителей - ФОТО

Во всемирно известной галерее искусств Tate Britain Лондона состоялась торжественная церемония по случаю 150-летия информационного агентства Press Association Великобритании.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняли участие руководители и представители новостных агентств Reuters (Великобритания), Associated Press (США), ТАСС (Россия), ANSA (Италия), TT (Швеция, председатель Европейского альянса новостных агентств), Agerpress (Румыния), BTA (Болгария), PAP (Польша), ANA/MPA (Греция), Анатолийского агентства Турции и многих других стран, представители медиа-структур Англии. В церемонии принял участие председатель правления АЗЕРТАДЖ, президент Всемирного конгресса новостных агентств и Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана Аслан Асланов.

На мероприятии наследный принц Королевства Великобритании, Принц Уэльский Чарльз встретился с группой медиа-руководителей, включая Азертадж, поинтересовался с технологическими новшествами в развитии печати.

Исполнительный директор агентства Press Association, председатель Совета Всемирного конгресса новостных агентств Клайв Маршал в своем выступлении отметил, что на протяжении прошлого века в медиа произошли большие изменения. "Наше агентство за истекшие 150 лет со дня создания также изменилось, технологии стали частью нашей работы. Но неизменной осталась наша честность и объективность. Это обусловило наш высокий имидж, как надежных медиа", - сказал Маршал.

На встречах, проведенных с руководителями новостных агентств, была представлена информация о проводимых в Азербайджане международных мероприятиях, в том числе о запланированном на октябрь этого года Бакинском международной гуманитарном форуме.

Азертадж и Press Association сотрудничают с 2008 года в рамках Европейского альянса новостных агентств, а затем Совета Всемирного конгресса новостных агентств. Press Association принял активное участие в организационной работе V Всемирного конгресса новостных агентств, проведенного в ноябре 2016 года в Баку. Между двумя агентствами существуют взаимовыгодные связи.

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