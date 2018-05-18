Вышел очередной печатный номер онлайн-газеты Azernews

18 мая 2018 11:50

18 мая вышла очередная печатная версия онлайн газеты AzerNews.
  
В новом номере газеты читайте: Правительство примет новую программу перехода на безналичные платежи, Регистрация иностранцев и лиц без гражданства упрощена, Азербайджанский винный дом появится в Китае, В ЮНЕСКО отметили столетие великого национального композитора  и т.д.

AZERNEWS является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).

С онлайн-газетой Вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az.

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