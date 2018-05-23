ЕСПЧ рассмотрит дело азербайджанских заложников Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева

"Принимаются необходимые меры в связи с находящимися в армянском плену азербайджанцами Дильгамом Аскеровым и Шахбазом Гулиевым. Мы направляем полученные материалы и документы в Европейский суд по правам человека, осуществляем необходимую работу вовремя".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил председатель Коллегии адвокатов, защищающий права Д.Аскерова и Ш.Гулиева Анар Багиров.

По его словам, Европейский суд по правам человека ускорит рассмотрение дела Д.Аскерова и Ш.Гулиева: "Мы можем только надеяться на это. У Европейского суда свои процедуры. Здесь речь идет не только незаконном аресте, но и пытках. Эти люди испытывают серьезные проблемы со здоровьем".

А.Багиров отметил, что Коллегия адвокатов принимает все необходимые меры в связи с Д.Аскеровым и Ш.Гулиевым: "Мы будем вести борьбу в этом вопросе до конца. Считаю, что в течение ближайшего времени Европейский суд рассмотрит этот вопрос, вынесет справедливое и правильное решение. Дело Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева является вопросом, влияющим на авторитет Европейского суда. Суд должен проявить принципиальность в этом вопросе".

Отметим, в июле 2014 года гражданин России Дильгам Аскеров и гражданин Азербайджана Шахбаз Гулиев в Кяльбаджаре при попытке посетить могилы своих родственников были взяты армянскими солдатами в заложники. Другой же гражданин Азербайджана - Гасан Гасанов был ими убит. Тело Г.Гасанова было передано армянской стороной, он похоронен в Баку. Незаконный "суд" сепаратистского режима в Нагорном Карабахе приговорил Дильгама Аскерова к пожизненному заключению, а Шахбаза Гулиева - к 22 годам лишения свободы.

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