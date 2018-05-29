Определены все номинанты Azerbaijan Golden Kids Azerbaijan 2018

Определены все номинанты проекта Azerbaijan Golden Kids Awards 2018, организованного Azərbaycan Könüllülər İctimai Birliyi (AKİB, Общественное объединение волонтеров Азербайджана). Об этом сообщила Trend руководитель департамента культуры и искусств AKİB Ульвия Бабирли, передает Day.Az.

Проект посвящен 100-летию Азербайджанской Демократической Республики и Международному дню защиты детей 1 июня.

В проекте принимают участие дети от 3 до 15 лет. Главная цель - раскрытие творческого потенциала и развитие способностей подрастающего поколения. Победители будут определены в различных возрастных категориях в 32-х номинациях - "Лучший художник", "Лучший вокалист", "Лучший поп-исполнитель", "Лучшая поп-группа", "Лучшая модель", "Лучший пианист", "Лучший скрипач", "Лучший хор", "Лучший танцор", "Лучшая танцовщица", "Лучший танцевальный ансамбль", "Лучший актер", "Лучшая актриса", "Лучший ведущий", "Лучший шахматист", "Лучший спортсмен" и т.д..

Постеры номинантов в течение апреля-мая месяца будут распространены в социальных сетях и СМИ. Церемония награждения и гала-вечер пройдет в Киноцентре "Низами" 2 июня, где и будут названы победители. Все участники будут отмечены дипломами. На вечере ожидается участие общественных деятелей, представителей культуры и науки, творческих личностей, среди которых дизайнеры Фахрия Халафова, Гюльнара Халилова, исполнители Айбениз Гашимова, Эльнур Мамедов, Эльза Сейидджахан, Самира Аллахвердиева, Эльнара Халилова, Ильгар Хаял. Эльдар Гасымов, танцовщица Фатима Фаталиева и другие.

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