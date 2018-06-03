Всемирный день велосипеда был отмечен в Баку массовым велопробегом - ФОТО

В целях развития спорта, как одной из целей устойчивого развития и пропаганды здорового образа жизни Посольство Туркменистана в Азербайджанской Республике совместно c Бакинским Управлением приморского бульвара 03 июня 2018 года в городе Баку организовало массовый велопробег, посвященный принятой Генеральной Ассамблеей ООН на 82-м заседании 72-й сессии внесённой Туркменистаном резолюции о провозглашении 03 июня "Всемирным днём велосипеда", соавторами которого выступили 56 государств, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

На данном спортивном мероприятии приняли участие представители дипломатического корпуса, средств массовой информации, студенческой молодёжи, а также обычные жители Баку - любители езды на велосипеде.

Маршрут велопробега пролегал по специально отведенной велосипедной дорожке на одном из живописных и красивых уголков города Баку на территории Бакинского приморского бульвара. Участники велопробега стартовали на Площади государственного флага г. Баку и финишировали у здания Азербайджанского музея ковра.

Спортивное мероприятие, прирученное "Всемирному дню велосипеда" прошло в дружеской обстановке, с отмечающимися у участников воодушевленностью и спортивным азартом.

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