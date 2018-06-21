Новые подробности перестрелки на азербайджано-иранской границе - ФОТО

В четверг около 02:45 вблизи погранзаставы Гёйтепинского пограннаряда Государственной пограничной службы вблизи села Байханлы Джалилабадского района была совершена попытка нарушения государственной границы. Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы, распространенном в четверг, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Так, пограничный наряд выявил и пресек передвижение вооруженных лиц по направлению из Ирана в Азербайджан.

Нарушители границы, не подчинившись законному требованию остановиться и, несмотря на предупредительный огонь, применили оружие против пограннаряда.

В ходе происшествия глава пограннаряда Курупов Рамазан Мамед оглу, призванный на действительную воинскую службу из Балакенского района, получил несколько пулевых ранений. Нарушители скрылись с места происшествия.

По факту Военная прокуратура возбудила уголовное дело.

Раненый пограничник после оказания первой медицинской помощи был госпитализирован в Джалилабадскую районную центральную больницу. Курупов был прооперирован врачами больницы и командированными в Джалилабадский район врачами военного госпиталя Госпогранслужбы.

На место происшествия прибыли глава Государственной пограничной службы генерал-полковник Эльчин Гулиев и другие руководящие лица.

Руководители Госпогранслужбы, глава Исполнительной власти Джалилабадского райjна, главы местных правоохранительных органов навестили раненого пограничника в больнице.

Генерал-полковник Эльчин Гулиев выразил признательность медперсоналу больницы, а также сотрудникам Джалилабадского районного отдела МВД, сдавшим кровь для прооперированного пограничника.

Приказом главы Госпогранслужбы рядовой Курупов Рамазан Мамед оглу был награжден медалью "За отличие на воинской службе" третьей степени.

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