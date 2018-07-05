Наезд на пешеходов в Габале, скончался ребенок

В Габале зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел вчера вечером на участке автодороги Габала-Агдаш, проходящей через село Хаджаллы.

Житель Агдаша Мустафаев Виянур Атраф оглу на своем автомобиле марки Opel Astra (10-SZ-127) сбил двух пешеходов, жителей села Хаджаллы Хагвердиева Равана Ровшан оглу (1991 г.р.) и его сына Хагвердиева Ровшана (2012 г.р.). В результате 6-летний мальчик от полученных серьезных травм скончался на месте, а его отец Хагвердиев Р.Р. был доставлен в Габалинский районный медицинский диагностический центр.

По факту ведется расследование.