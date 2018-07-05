Наезд на пешеходов в Габале, скончался ребенок
5 июля 2018 11:37 319
В Габале зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел вчера вечером на участке автодороги Габала-Агдаш, проходящей через село Хаджаллы.
Житель Агдаша Мустафаев Виянур Атраф оглу на своем автомобиле марки Opel Astra (10-SZ-127) сбил двух пешеходов, жителей села Хаджаллы Хагвердиева Равана Ровшан оглу (1991 г.р.) и его сына Хагвердиева Ровшана (2012 г.р.). В результате 6-летний мальчик от полученных серьезных травм скончался на месте, а его отец Хагвердиев Р.Р. был доставлен в Габалинский районный медицинский диагностический центр.
По факту ведется расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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