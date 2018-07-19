В Азербайджан вернулись более 200 соотечественников

19 июля 2018 13:49

За первую половину 2018 года поступило 322 запроса в отношении 640 лиц в связи с реадмиссией граждан Азербайджана, проживающих за рубежом.

Об этом сказал начальник Государственной миграционной службы Азербайджана Вюсал Гусейнов, выступая сегодня на мероприятии, посвященном итогам деятельности Службы в первом полугодии текущего года, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам Гусейнова, в этом году была осуществлена реадмиссия 206 граждан Азербайджана, то есть, они вернулись в страну.

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