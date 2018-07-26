На дороге Баку-Сумгайыт ограничат движение - ФОТО
26 июля 2018 11:27 444
С 10:00 28 июля будет частично ограничено движение на автомобильной дороге Баку-Сумгайыт. Об этом сообщает в четверг Государственное агентство автомобильных дорог, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Ограничения, которые будут действовать до пяти утра 29 июля, связаны с обновлением асфальтового покрытия на части дороги перед Бакинским международным автовокзалом, ведущей в сторону города.
От Бакинского международного автовокзала через дорогу, ведущую к Спортивному комплексу по стендовой стрельбе, движение автомобилей будет перенаправлено на дорогу Баку - Кольцевая 1.
Водителям рекомендуется использовать альтернативные дороги.
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