Определились чемпионы Азербайджана по шахматам

Стали известны все медалисты чемпионата Азербайджана по шахматам.

Как сообщает Day.Az, в соревнованиях среди мужчин Рауф Мамедов в 6-й раз стал чемпионом Азербайджана, победив в финале Шахрияра Мамедьярова.

В борьбе среди женщин Гюнай Мамедзаде стала чемпионкой, одолев в финале Говхар Бейдуллаеву.

Бронзовую медаль среди мужчин завоевал Мисратдин Искандеров, а среди женщин Гюльнар Мамедова.

Отметим, что призовой фонд составил 20 тыс. за победу в соревнованиях среди мужчин и 10 тыс. - среди женщин.