https://news.day.az/sport/1730543.html Определились чемпионы Азербайджана по шахматам Стали известны все медалисты чемпионата Азербайджана по шахматам. Как сообщает Day.Az, в соревнованиях среди мужчин Рауф Мамедов в 6-й раз стал чемпионом Азербайджана, победив в финале Шахрияра Мамедьярова. В борьбе среди женщин Гюнай Мамедзаде стала чемпионкой, одолев в финале Говхар Бейдуллаеву.
Определились чемпионы Азербайджана по шахматам
Стали известны все медалисты чемпионата Азербайджана по шахматам.
Как сообщает Day.Az, в соревнованиях среди мужчин Рауф Мамедов в 6-й раз стал чемпионом Азербайджана, победив в финале Шахрияра Мамедьярова.
В борьбе среди женщин Гюнай Мамедзаде стала чемпионкой, одолев в финале Говхар Бейдуллаеву.
Бронзовую медаль среди мужчин завоевал Мисратдин Искандеров, а среди женщин Гюльнар Мамедова.
Отметим, что призовой фонд составил 20 тыс. за победу в соревнованиях среди мужчин и 10 тыс. - среди женщин.
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