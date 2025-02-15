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Определились чемпионы Азербайджана по шахматам

Стали известны все медалисты чемпионата Азербайджана по шахматам. Как сообщает Day.Az, в соревнованиях среди мужчин Рауф Мамедов в 6-й раз стал чемпионом Азербайджана, победив в финале Шахрияра Мамедьярова. В борьбе среди женщин Гюнай Мамедзаде стала чемпионкой, одолев в финале Говхар Бейдуллаеву.