https://news.day.az/society/1730542.html Хорошая новость для учителей - стало еще удобнее С текущего года учителям будет предоставлена возможность заполнять электронные журналы с мобильного телефона. Как передает Day.Az об этом сказал начальник управления информатизации системы образования Вусал Ханларов. Он отметил, что электронные журналы, используемые в 500 школах, ежегодно совершенствуются.
Хорошая новость для учителей - стало еще удобнее
С текущего года учителям будет предоставлена возможность заполнять электронные журналы с мобильного телефона.
Как передает Day.Az об этом сказал начальник управления информатизации системы образования Вусал Ханларов.
Он отметил, что электронные журналы, используемые в 500 школах, ежегодно совершенствуются.
"С этого года мы дадим возможность учителям заполнять электронные журналы с мобильного телефона. Эта мобильная версия сможет работать без интернета, что облегчит заполнение учителями электронных журналов", - добавил он.
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