Хорошая новость для учителей

С текущего года учителям будет предоставлена возможность заполнять электронные журналы с мобильного телефона.

Как передает Day.Az об этом сказал начальник управления информатизации системы образования Вусал Ханларов.

Он отметил, что электронные журналы, используемые в 500 школах, ежегодно совершенствуются.

"С этого года мы дадим возможность учителям заполнять электронные журналы с мобильного телефона. Эта мобильная версия сможет работать без интернета, что облегчит заполнение учителями электронных журналов", - добавил он.