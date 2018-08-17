В Азербайджане задержаны десятки незаконных мигрантов - ФОТО

В ходе мероприятий Государственной миграционной службы Азербайджана по пресечению незаконной миграции за четыре дня было задержано в общей сложности 87 иностранцев, являющихся гражданами различных стран. Об этом говорится в пятницу в сообщении миграционной службы, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Было установлено, что 78 из них незаконно проживали на территории страны, семь иностранцев не проживали по месту регистрации, двое нарушили цели прибытия в Азербайджана.

В отношении задержанных 78 иностранцев были приняты административные решения, в отношении других иностранцев проводятся соответствующие мероприятия по их выдворению за пределы Азербайджана.

Госслужба продолжает борьбу с незаконной миграцией.

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