В Азербайджане задержано около 90 незаконных мигрантов - ФОТО

28 августа 2018 18:50

В ходе мероприятий Государственной миграционной службы Азербайджана по пресечению незаконной миграции было задержано 89 иностранцев. Об этом говорится во вторник в сообщении миграционной службы, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Было установлено, что шесть из них не проживали по месту регистрации, другие 83 иностранца незаконно пребывали на территории Азербайджана.

В отношении 62 задержанных иностранцев были приняты административные меры, в отношении других иностранцев проводятся соответствующие мероприятия по их выдворению за пределы Азербайджана.

Госслужба продолжает мероприятия в рамках борьбы с незаконной миграцией.

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