В Азербайджане задержано около 70 незаконных мигрантов - ФОТО

В ходе мероприятий Государственной миграционной службы по пресечению незаконной миграции за последние три дня были задержаны 68 иностранцев. Об этом говорится в четверг в сообщении Службы, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Было установлено, что 11 из задержанных иностранцев занимались незаконной трудовой деятельностью, пятеро - проживали не по месту регистрации, остальные - незаконно проживали на территории страны.

Касательно 48 из задержанных были приняты административные решения, в отношении остальных проводятся соответствующие мероприятия по выдворению за пределы страны.

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