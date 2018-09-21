В Азербайджане задержаны до 120 незаконных мигрантов - ФОТО

В ходе мероприятий, проведенных с целью борьбы с незаконной миграцией, за последние четыре дня было задержано 119 иностранцев. Об этом говорится в сообщении Государственной миграционной службы (ГМС) Азербайджана, распространенном в пятниц, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Как говорится в сообщении, было установлено, что 13 иностранных граждан не проживали по месту регистрации, шестеро занимались работой, не соответствующей заявленной цели приезда, один занимался незаконной трудовой деятельностью. Еще один иностранец ранее был выдворен за пределы Азербайджана, и ему был ограничен въезд в страну, однако его документы были умышленно изменены, и он вновь въехал на территорию Азербайджана, остальные 98 иностранных граждан незаконно проживали на территории страны.

В отношении 85 из задержанных иностранцев были приняты административные решения, в отношении других - принимаются соответствующие меры по их выдворению за пределы Азербайджана.

ГМС продолжает меры по борьбе с незаконной миграцией.

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