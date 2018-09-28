В бакинском Университете АДА обсудили творчество Насими

В пятницу в рамках Фестиваля поэзии, искусства, духовности - Насими в Университете АДА состоялось обсуждение творчества поэта.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, проректор Университета АДА Фариз Исмаилзаде сказал, что Фестиваль поэзии, искусства, духовности - Насими впервые проходит в Азербайджане.

Было отмечено, что фестиваль, посвященный творчеству выдающегося писателя и мыслителя Востока Имадеддина Насими и нацеленный на увековечивание его поэзии и искусства, осуществляется при организации Фонда Гейдара Алиева и поддержке министерства культуры Азербайджана.

"В мероприятии на тему "Роль Насими в развитии тюркоязычной мистической поэзии и философии" приняли участие известные исследователи, тюркологи, насимиведы не только из Азербайджана, но и Турции, США, Германии, России и Ирана", - добавил Исмаилзаде.

Ученые и студенты провели дискуссии о творчестве Насими.

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