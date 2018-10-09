В Азербайджане при поддержке министерства культуры вышла в свет книга "Культура азербайджанской речи". Об этом говорится во вторник в сообщении ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Авторами книги являются академик Низами Джафаров, Самира Марданова и Айсель Гарибли.

В книге представлены история развития культуры речи азербайджанского языка, работы лингвистов на эту тему. Особо подчеркивается , что в основе исследований лежит совершенная языковая политика государства, заложенная общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым.

Издание предназначено для специалистов и широкой читательской аудитории.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook