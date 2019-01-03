Новое назначение в системе минкультуры Азербайджана

Директором Научно-методического центра повышения квалификации в сфере культуры, созданного на базе упраздненных Научно-методического центра по культурологии при минкультуре и Республиканского центра подготовки и повышения квалификации работников культуры, назначен доктор философии по политическим наукам Асиф Усубалиев. Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на минкультуры, передает Day.Az.

Усубалиев родился в 1978 году в Чимкенте.

Окончил Бакинский институт политологии и социального управления по специальности "политология", затем магистратуру в Академии госуправления при Президенте Азербайджана по специальности "национальная безопасность и политическая стратегия" факультета политического управления.

В 2005 году защитился, получив научную степень доктора философии по политическим наукам.

Работал в Институте философии и политико-правовых исследований АН Азербайджана, на разных должностях в министерстве культуры, а также преподавал в Академии госуправления при Президенте Азербайджана, Азербайджанском университете языков и Западном университете.

Усубалиев - автор свыше 500 научно-аналитических и публицистических статей. Он председатель Международного совета руководителей научно-методических центров по культуре, а также возглавляет и является членом ряда местных и международных рабочих групп.

Отметим, что ранее Кабмин сообщал, что численность работников Центра определена в количестве 94 штатных единиц.

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