В Азербайджане арестованы лица, укравшие барельеф Мамед Эмина Расулзаде

17 января 2019 17:58

Сотрудники Абшеронского районного управления полиции задержали двух лиц, подозреваемых в краже 15 января барельефа одного из основоположников АДР Мамед Эмина Расулзаде с административного здания детсада в селе Новханы Абшеронского района. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу МВД Азербайджана.

Мероприятия по поимке других лиц продолжаются, сообщили в МВД.

В ходе расследования было установлено, что лица, укравшие барельеф, разделили его на части и продали в пункты по приему металлолома в Бинагадинском районе Баку и Сумгайыте.

Сотрудники полиции изъяли части барельефа в пунктах по приему металлолома как вещественные доказательства.

По факту Абшеронское РУП проводит расследование.

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