Новые назначения в управлениях минкультуры Азербайджана

В региональных управлениях культуры министерства культуры Азербайджана произведены новые назначения. Об этом, как передает Day.Az, сообщает во вторник Trend со ссылкой на ведомство.

Начальник Агдашского регионального управления культуры Таир Алиев освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.

Приказом министра культуры Абульфаса Гараева на эту должность назначен начальник Агстафинского регионального управления культуры Рамиз Гулиев.

Другим приказом министра на место начальника Агстафинского регионального управления культуры назначен замначальника Агджабединского регионального управления культуры Вугар Гадиров.

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