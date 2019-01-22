Новые назначения в управлениях минкультуры Азербайджана

22 января 2019 20:20

В региональных управлениях культуры министерства культуры Азербайджана произведены новые назначения. Об этом, как передает Day.Az, сообщает во вторник Trend со ссылкой на ведомство.

Начальник Агдашского регионального управления культуры Таир Алиев освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.

Приказом министра культуры Абульфаса Гараева на эту должность назначен начальник Агстафинского регионального управления культуры Рамиз Гулиев.

Другим приказом министра на место начальника Агстафинского регионального управления культуры назначен замначальника Агджабединского регионального управления культуры Вугар Гадиров.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2019 Day.Az