Азербайджанское министерство присоединилось к "10 year challenge" - ФОТО

28 января 2019 15:50

Министерство финансов Азербайджана присоединилось к ставшему популярным в последнее время в соцсетях флэшмобу под названием #10yearchallenge.

Десятилетний вызов - это тенденция в американской социальной сети Facebook, начавшаяся в январе 2019 года, когда люди публикуют одну фотографию 10 лет назад вместе с более свежей фотографией.

Day.Az представляет читателям фотографию, опубликованную на официальной странице минфина в Facebook в связи с указанным флэшмобом: 

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