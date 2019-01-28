Азербайджанское министерство присоединилось к "10 year challenge" - ФОТО
28 января 2019 15:50 110
Министерство финансов Азербайджана присоединилось к ставшему популярным в последнее время в соцсетях флэшмобу под названием #10yearchallenge.
Десятилетний вызов - это тенденция в американской социальной сети Facebook, начавшаяся в январе 2019 года, когда люди публикуют одну фотографию 10 лет назад вместе с более свежей фотографией.
Day.Az представляет читателям фотографию, опубликованную на официальной странице минфина в Facebook в связи с указанным флэшмобом:
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
15:21 381
В Азербайджане автомобиль сбил школьницу
14:47
Zara cменила логотип
14:10