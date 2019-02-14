Еврейская молодежь Южного Кавказа собралась в Габале - ФОТО

При поддержке молодежной организации "Яхад" и общины европейских евреев Азербайджана в азербайджанском городе Габала состоялось мероприятие "Zoom Winter".

Об этом, как сообщает Day.Az, рассказал STMEGI.com главный раввин общины европейских евреев Азербайджана Шнеор Сегал. По его словам, в этом мероприятии участвовала молодежь, преимущественно из Баку, а также около 50 человек из Тбилиси.

Евреи из Губы и Сумгайыта тоже примкнули к мероприятию. Из разных стран приехали лекторы: раввин общины горских евреев Москвы Авраам Ильягуев, раввин общины "Бейт Хабад МГИМО" (Москва) Шимон Краснодомский, руководитель образовательных проектов "Бейт Хабад" (Израиль) Меир Кричевский, успешный предприниматель и меценат Алекс Ройтблат, раввин и лидер молодежного клуба "Jewell" Давид Шапиро, а также известный ведущий, официальный голос Eurostars 2018 Аарон Беагон.

Для еврейской молодежи были организованы семинары на различные темы, например: "Как сделать твой шабат шикарным. Лайфхаки", "Как достигать своих целей. Еврейский коучинг", "Как не бояться брать на себя ответственность", "Как раскрыть себя в этом мире?", "Как найти свою нишу?", "50 оттенков кашрута, или Мы то, что мы едим", "Соблюдение заповедей в современном мире", "Свобода в иудаизме" и т.д.

"Целью проведения этого мероприятия является укрепление у молодежи еврейского самосознания и подготовка их как будущих лидеров еврейской общины. Важно подготовить молодежь к тому, как должна выглядеть еврейская община, какую роль играет сегодня молодежь в жизни общины, как они могут участвовать в жизни общины, что они могут дать общине.

Речь идет не только о деньгах. Вот, например, мы провели лекции, где обсуждали тему: "Что я могу сделать ради общины?". Ребята сказали, что помогают какому-то одинокому соседу, кто-то помогает бедной семье, то есть, каждый что-то делает ради общины", - отметил раввин Сегал.

Раввин выразил удовлетворенность уровнем проведением семинара: "Осталось очень хорошее впечатление. Молодежь побывала в Габале. В гостинице пошли навстречу нашим пожеланиям, были созданы все условия для проведения кошерного семинара. И за это я благодарен руководству гостиницы.

Хочу заметить, что для чтения лекций приехали пять раввинов, а также еврейские молодежные лидеры, которые помогали проводить программу. Каждое утро начиналось позитивно, с молитвы. В шабат была шабатная трапеза с песнями, танцами, все как положено. Был кулинарный конкурс на изготовление лучшего блюда. Все прошло на высочайшем уровне. Мы и впредь планируем проводить подобные мероприятия", - заявил Ш. Сегал.