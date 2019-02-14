В Баку резко похолодает - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СИНОПТИКОВ

Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов сделал предупреждение относительно ожидаемой смены погодных условий.

Как сообщили Report в департаменте, в ночь с 15-го на 16-ое февраля и в утренние часы 17 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные осадки, которые местами могут принять интенсивный характер, передает Day.Az.

Скорость северо-западного ветра временами усилится до 15-20 м/с.

В районах Азербайджана с вечера 14 февраля по вторую половину дня 17 февраля ожидаются нестабильные погодные условия, временами дожди, в горных и предгорных районах возможен снег. На отдельных территориях осадки могут принять интенсивный характер. Скорость западного ветра временами усилится до 18-23 м/с.