В Азербайджане больше студентов будут учиться бесплатно

Документ в связи с местами по госзаказу на 2019-2020 учебный год представлен нами в Кабинет министров, документ на стадии подтверждения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, об этом сказал министр образования Джейхун Байрамов.

Министр отметил, что в прошлом году было 12 324 места по госзаказу, в очередном учебном году планируется увеличить число мест до 20 500: "Или же в течение года число мест по госзаказу может вырасти более, чем на 65%. Мы полагаем, что положительная тенденция продолжится и в будущие годы".

Дж.Байрамов отметил, что если говорить только о прогнозируемых местах на очередной год, места по госзаказу определены в объеме 42%: "В 2018-2019 учебном году этот показатель был ниже 30%. Это означает, что в течение года были дополнительные места по заказу. Целью является предоставление и расширение возможностей высшего образования для молодежи в различных направлениях образования за счет государственных средств.