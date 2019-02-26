В Азербайджане результаты по переводу студентов из находящихся внутри страны и за ее пределами вузов, либо смене специальности, а также переводу обучающихся в колледжах Азербайджана и в магистратуре будут обнародованы 27 февраля, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобразования, передает Day.Az.

В минобразования сообщили, что в ходе электронного приема документов посредством портала transfer.edu.az в связи с переводом обратились 1504 человека, из которых 40 составили желающие сменить вуз на магисторском уровне.

Число азербайджанских студентов, обучающихся в зарубежных вузах и желающих перевестись, составило 141 человек.

1323 человека обратились в связи с переводом из вузов на территории страны и смены формы обучения.

Число желающих перевестись из колледжей составило 316 человек.

Напомним, что перевод студентов из одного вуза в другой или смена специальности осуществляются по согласованию с министерством образования во время зимних или летних каникул.

Баллы, набранные студентом на вступительных экзаменах, проводимых Государственным экзаменационным центром, должны быть не меньше минимального проходного балла по соответствующей специальности высшего учебного заведения на год приема студента в вуз. Специальности, по которым студенты приняты и на которые хотят перевестись, должны входить в одну группу специальностей, определенную Государственным экзаменационным центром.

Не допускается перевод студентов из неаккредитованных высших учебных заведений зарубежных стран и получающих заочное образование в других странах.