В одном из кафе на просп. Азадлыг Насиминского района Баку произошла поножовщина, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

Неизвестный нанес ножевое ранение Гасымову Алияру Арастун оглу, проживающему по адресу просп. Бюльбюля, 2 в Сабаильском районе Баку.

С колото-резаными ранами в области грудной клетки и спины он был доставлен в Клинический медицинский центр.

Сотрудники правоохранительных органов осмотрели место происшествия. Допросить раненого не удалось вследствие его тяжелого состояния.

По факту ведется расследование.