Поножовщина в бакинском кафе, есть раненый
29 марта 2019 15:49 354
В одном из кафе на просп. Азадлыг Насиминского района Баку произошла поножовщина, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.
Неизвестный нанес ножевое ранение Гасымову Алияру Арастун оглу, проживающему по адресу просп. Бюльбюля, 2 в Сабаильском районе Баку.
С колото-резаными ранами в области грудной клетки и спины он был доставлен в Клинический медицинский центр.
Сотрудники правоохранительных органов осмотрели место происшествия. Допросить раненого не удалось вследствие его тяжелого состояния.
По факту ведется расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!