Торговый центр "Диглас" в Низаминском районе Баку, где недавно произошел пожар, будет снесен.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сообщается в четверг на сайте МЧС Азербайджана,

"Сообщаем, что согласно заключению экспертов, торговый центр "Диглас" будет снесен", - отмечается на сайте МЧС.

Напомним, что 26 марта в торговом центре "Диглас" произошел сильный пожар.

Во время пожара сгорели четыре этажа, площадь каждого из которых составляет 2500 квадратных метров, мансарда площадью 1200 квадратных метров и трехэтажный подвал с хозяйственными товарами, одеждой и другой продукцией. В общей сложности пожар охватил территорию, площадью 16 500 квадратных метров.

28 марта под председательством Президента Азербайджана Ильхама Алиева прошло совещание, проведенное в связи с пожаром, произошедшим в торговом центре "Диглас".

Во время совещания глава государства подчеркнул, что будет создана комиссия для полного расследования пожара и подготовки предложений, и наряду с этим предпринимателям оперативно будет оказана материальная помощь.

В течение нескольких дней были проведены встречи с более чем 400 предпринимателей, индивидуально с каждым были обсуждены их проблемы и собрана исчерпывающая информация по каждому случаю.

Предприниматели получили магазины в других торговых центрах, где они в течение пяти месяцев не будут платить арендную плату. Также эти предприниматели смогут воспользоваться льготными кредитами Фонда развития предпринимательства по ставке ниже текущей.